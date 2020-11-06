Собянин озвучил причину смерти 95% заболевших COVID-19

Градоначальник призвал россиян консультироваться с медиками и использовать только те лекарства, которые прописал врач.

Столичный мэр Сергей Собянин в интервью каналу "Россия 1" рассказал, что гражданам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией, нельзя заниматься самолечением. Градоначальник пояснил, что в первую очередь среди госпитализированных умирают пациенты, принимавшие лекарственные средства без консультации с врачом.

"Таких людей 95%", - цитирует издание РБК слова Сергея Собянина.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что эпидемиологическая ситуация на территории России сложная, однако власти страны держат ее под контролем.