В России могут усилить контроль за электронными кошельками

Россиян хотят обязать отчитываться в налоговую о движении средств на зарубежных электронных кошельках.

Государственная дума России рассмотрит проект закона об усилении контроля за перемещением денежных средств населения на иностранных электронных кошельках. Так, авторы законопроекта предлагают обязать россиян отчитываться перед Федеральной налоговой службой о движении средств при помощи иностранных электронных средств платежа, без открытия банковского счета. Причем штраф за нарушение порядка отчетности может составить от 20% до 40% зачисленной суммы за отчетный период. А в случае задержки отчетности штраф для граждан может составить от 300 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 5 тыс. до 50 тыс. рублей в зависимости от сроков нарушения, пишет ТАСС.

Ранее Сбербанк сообщил о сильнейшем с весны сокращении расходов россиян.