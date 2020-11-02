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ФНПР: новая методика расчета прожиточного минимума недопустима

02.11.2020 18:46
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ФНПР: новая методика расчета прожиточного минимума недопустима

Расчет основывается на доходах граждан, а не на расходах.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков оценил новую методику расчета прожиточного минимума, предложенную Правительством России. По его словам, такое нововведение недопустимо, так как основывается на доходах населения, а не на расходах. Также Шмаков подчеркнул, что все рассчитанные виртуальные цифры, такие, как медианная зарплата или средняя зарплата, на практике рассчитываются по-разному, пишет ТАСС.

Ранее представители Союза потребителей России и Международная конфедерация обществ потребителей выступили с инициативой оплачивать россиянам расходы по тестам на коронавирус, которые граждане вынуждены делать в частных клиниках.

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