ФНПР: новая методика расчета прожиточного минимума недопустима

Расчет основывается на доходах граждан, а не на расходах.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков оценил новую методику расчета прожиточного минимума, предложенную Правительством России. По его словам, такое нововведение недопустимо, так как основывается на доходах населения, а не на расходах. Также Шмаков подчеркнул, что все рассчитанные виртуальные цифры, такие, как медианная зарплата или средняя зарплата, на практике рассчитываются по-разному, пишет ТАСС.

Ранее представители Союза потребителей России и Международная конфедерация обществ потребителей выступили с инициативой оплачивать россиянам расходы по тестам на коронавирус, которые граждане вынуждены делать в частных клиниках.