В Кремле признали нехватку медицинских работников

Вопрос с зарплатами медиков должен быть в приоритете во всех регионах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России действительно существует нехватка врачей. Политик отметил героизм медиков, работающих в экстремальных условиях и призвал региональных руководителей уделить особое внимание заработным платам медицинских работников. По словам Пескова, это вопрос должен стоять в приоритете у всех регионов, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки на территории России выявлено более 18 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.