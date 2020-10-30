Российские врачи впервые выявили свыше 18 тыс. новых случаев COVID-19

За весь период пандемии на российской территории коронавирусом заболели 1599976 человек.

В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса на российской территории рассказали, что в стране медики выявили 18283 новых случаев заражения коронавирусом, это максимум за весь период пандемии COVID-19. Традиционно, наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве (5268), далее идет Санкт-Петербург (801), а третье место занимает Московская область (524).

Уточняется, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в России общее число зараженных составило 1599976 человек, 1200560 человек выздоровело, 27656 человек стали жертвами вируса.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала, что на пике COVID-19 в стране за сутки может быть обнаружено около 20 тыс. новых случаев инфицирования.