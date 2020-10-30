Москвичей через месяц начнут вакцинировать от COVID-19

Власти столицы уже приступили к подготовке специальных кабинетов для прививания всех желающих жителей Москвы.

Заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире канала "Россия 24" рассказала, что препарат против новой коронавирусной инфекции для добровольной масштабной вакцинации граждан поступит в больницы Москвы в течение месяца. По ее словам, власти российской столицы уже приступили к подготовке специальных кабинетов для прививания всех желающих москвичей, пишет "Интерфакс".

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора назвала срок максимальной заразности людей с COVID-19.