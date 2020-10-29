В РФ могут на время ограничений отменить комиссии за банковские переводы

Соблюдая антикоронавирусные меры россияне начали гораздо чаще использовать онлайн-инструменты для проведения различных финансовых операций.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил главе Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной отменить комиссии за банковские переводы между физлицами в период действия режима ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Он пояснил, что соблюдая антикоронавирусные меры жители страны начали гораздо чаще использовать онлайн-инструменты для проведения различных финансовых операций, например, для оказания материальной помощи родным или для оплаты коммунальных услуг. Однако россияне вынуждены дополнительно платить комиссии, предусмотренные банком за денежные транзакции. В связи с этим Федоров попросил Набиуллину рассмотреть возможность временной отмены таких комиссий внутри одной кредитной организации, так и между двумя разными банками, пишет RT.

Напоминаем, что в Государственной думе предложили ввести в России "ранговую" систему начисления пенсий.