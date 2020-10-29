Семьям с детьми помогут с погашением ипотеки

Правительство выделило для помощи 5,5 млрд рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о решении правительства помочь семьям с детьми в погашении ипотечных кредитов. Речь идет о тех семьях, в которых родился третий ребенок и последующие дети после 1 января 2019 года. Семьям будет выделяться по 450 тыс. рублей. Для этих целей кабмином предусмотрено выделение 5,5 млрд рублей, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Минтруд не поддержал введение в стране ранговой системы пенсионных выплат.