Путин предложил продлить отсрочку по налогам и страховым взносам

Речь идет о компаниях сферы общественного питания и предоставления некоторых услуг.

Во время форума "Россия зовет!", президент страны Владимир Путин напомнил о предоставленных льготах представителям малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Это и снижение на постоянной основе страховых взносов до 15% и полугодовая отсрочка по налогам и страховым взносам за первый квартал. Тем не менее глава государства подчеркнул, что не все компании справились с выходом из кризиса и им необходимо оказать поддержку. Речь идет, прежде всего о компаниях сферы общественного питания и предоставления некоторых услуг. Президент предложил продлить для них предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на 3 месяца, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что правительство приняло решение о выделении 5,5 млрд рублей для помощи семьям с детьми в погашении ипотеки.