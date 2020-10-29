Президент рассказал, когда в России начнется массовая вакцинация от COVID-19

Массово прививать население страны можно будет уже в конце этого года.

Во время заседания инвестиционного форума "Россия зовет!" глава России Владимир Путин рассказал, когда в нашей стране начнется массовая вакцинация населения от коронавируса. По словам президента, массово прививать россиян начнут уже к концу текущего года. Владимир Путин отметил, что все испытания вакцины проходят в плановом режиме без сбоев, а препараты подтверждают свою эффективность в борьбе с коронавирусом, пишет РИА Новости.

Ранее президент заявил, что в России не планируется вводить общенациональный карантин.