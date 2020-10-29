В России число заболевших COVID-19 выросло на рекордные 17717 человек

За весь период пандемии на российской территории коронавирусом заболели 1581693 человека.

В четверг, 29 октября, в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции COVID-19 рассказали, что в Российской Федерации обнаружили 17717 новых случаев заражения коронавирусом. Традиционно, наибольший суточный прирост инфицированных зафиксирован в Москве (4906), на втором месте находится Санкт-Петербург (758), а на третьем – Московская область (514).

В штабе добавили, что за все время пандемии в России общее количество заболевших коронавирусом нового типа составило 1581693 человека, выздоровел 1186041 человек, умер 27301 человек.

Ранее сообщалось, что в Минздраве РФ спрогнозировали срок снижения активности COVID-19.