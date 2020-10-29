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В Минздраве оценили сроки снижения активности коронавируса

29.10.2020 09:37
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В Минздраве оценили сроки снижения активности коронавируса

Вторая вспышка заболеваемости COVID-19 будет более продолжительной, чем первая, поскольку она в принципе он более масштабная.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор Владимир Чуланов 29 октября выразил мнение, что вторая вспышка заражения коронавирусом на территории нашей страны может завершиться через 3 недели. По его словам, рост заболеваемости, связанный с распространением COVID-19, будет продолжаться в течение 2-4 недель, после чего эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется.

"Наверное, 3 недели продлится, может быть, будет стабилизация", - прогнозирует Чуланов.

Также инфекционист Минздрава добавил, что на данный момент трудно сказать, будет ли третья волна коронавируса. Чуланов пояснил, что специалисты пока не знают, как именно поведет себя инфекция COVID-19, которая совпала с сезонной эпидемией гриппа и ОРВИ, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что некоторые участники испытаний вакцины "Спутник V" заразились коронавирусом.

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