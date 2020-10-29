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В ГД предложили "ранговую" систему начисления пенсий

29.10.2020 09:07
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В ГД предложили "ранговую" систему начисления пенсий

Также Сергей Калашников хочет возобновить отчисления сотрудников на будущую пенсию со своей заработной платы.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести в России новую систему начисления пенсионных выплат. По его мнению, она должна быть "ранговой" для того, чтобы россиянин имел четкое представление о размере пенсии, которую он будет получать в старости. Калашников считает, что пенсионные выплаты нужно разделить по разрядам, например, от первого до десятого. Кроме того следует ввести специальный список показателей, который будет определять тот или иной "ранг" гражданина страны. Калашников подчеркнул, что такая система позволит упростить процедуру начисления пенсий, а значит, специалистам больше не придется путаться в действующей системе баллов при начислении таких выплат. Он добавил, что индексация пенсий также должна проводиться в зависимости от разряда, однако индексировать выплаты всех "рангов" одновременно не обязательно: необходимо ориентироваться на экономическую ситуацию в России, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что правительство РФ сейчас изучает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам.

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