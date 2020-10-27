В РФ число заболевших COVID-19 увеличилось на 16550 человек

Всего за время пандемии в России коронавирусом заразились 1547774 человека.

За прошедшие 24 часа российские врачи выявили 16550 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом 27 октября рассказали в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 на территории РФ. Отмечается, что наибольшее число заболевших коронавирусом было обнаружено в столице России (4312), Санкт-Петербурге (721) и Подмосковье (496).

Всего в нашей стране отмечено 1547774 случая инфицирования COVID-19, выздоровело 1158940 пациентов, скончалось 26589 человек.

Ранее стало известно, что на территории России ужесточили антикоронавирусные меры.