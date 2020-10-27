В России ввели ужесточенные меры по борьбе с COVID-19

Параллельно в каждом российском регионе действуют свои ограничения.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова обязала всех граждан страны носить медицинские маски в людных местах, в лифтах, на парковке, а также в общественном транспорте и такси. Кроме того надзорное ведомство запретило проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и ограничило работу ресторанов, кафе с 23:00 до 06:00. Попова добавила, что в общественных местах (магазинах, театре, кафе, транспорте и так далее) необходимо усилить режим дезинфекции. Отмечается, что эти нововведения вступают в силу с 28 октября 2020 года, пишет ТАСС.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, что в России обстановка по коронавирусу может обостриться в конце февраля или в начале марта.