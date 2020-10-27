Пшеничная: ситуация с COVID-19 обострится в феврале-марте

Наталья Пшеничная считает, что вспышки коронавируса периодически будут возникать в различных странах и регионах.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная изданию РИА Новости сообщила, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу, скорее всего, снова обострится в феврале-марте. По ее мнению, спада количества зараженных COVID-19 нужно ожидать лишь к лету. Пшеничная добавила, что окончание пандемии коронавируса наступит тогда, когда у большей части населения выработается иммунитет к данной инфекции благодаря вакцинации или антителам после перенесенного заболевания. Также она отметила, что COVID-19 будет активен минимум в течение 6 месяцев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавируса на территории России тяжелая.