Названы последствия коронавируса для детей

У детей, перенесших коронавирус, снижаются когнитивные функции.

Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова заявила, что необходимо тщательно следить за детьми, перенесшими коронавирус. По ее словам, существуют последствия от заболевания даже у тех детей, которые переболели коронавирусом без симптомов. Эксперт отметила, что результаты обследования детей выявили 30% снижение когнитивных функций, а у мальчиков наблюдается изменение сперматогенеза, что приведет к проблемам с низкой фертильностью следующих поколений, пишет РИА Новости.

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