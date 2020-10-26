Стало известно о состоянии привившихся вакциной "Спутник V"

Почти 85% привившихся переносят вакцинацию без побочных эффектов.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о самочувствии тех людей, которые решили пройти вакцинацию новым препаратом от коронавируса "Спутник V". По его словам, 85% привившихся перенесли вакцинацию без каких-либо побочных эффектов. И только 15% прошедших вакцинацию отмечали у себя такие симптомы, как повышение температуры тела до 38 градусов, головные боли, ломоту в мышцах или покраснение в том месте, куда был введен препарат, пишет РИА Новости.

Ранее увеличение количества инфицированных коронавирусом на территории России прокомментировали в Кремле.