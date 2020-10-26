В России впервые за сутки выявили 17347 зараженных COVID-19

На сегодняшний день в стране общее число инфицированных коронавирусом составило 1531224 человека.

В понедельник, 26 октября, в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания COVID-19 сообщили, что за прошедшие сутки на территории России зафиксировали 17347 новых случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии. Наибольшее количество зараженных обнаружено в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).

Таким образом, на 26 октября этого года общее число инфицированных в России достигло 1531224 человека, из них 1146096 человек вылечилось от коронавируса, 26269 человек стали жертвами инфекции.

Ранее вирусолог центра им. Гамалеи Виктор Зуев выразил мнение, что пандемия инфекции COVID-19 в России стабилизируется к лету 2021 года.