Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 ОКТ, 12:27 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 ОКТ, 12:27 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В России впервые за сутки выявили 17347 зараженных COVID-19

26.10.2020 11:00
Комментарии
В России впервые за сутки выявили 17347 зараженных COVID-19

На сегодняшний день в стране общее число инфицированных коронавирусом составило 1531224 человека.

В понедельник, 26 октября, в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания COVID-19 сообщили, что за прошедшие сутки на территории России зафиксировали 17347 новых случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии. Наибольшее количество зараженных обнаружено в Москве (5224), Санкт-Петербурге (715) и Московской области (499).

Таким образом, на 26 октября этого года общее число инфицированных в России достигло 1531224 человека, из них 1146096 человек вылечилось от коронавируса, 26269 человек стали жертвами инфекции.

Ранее вирусолог центра им. Гамалеи Виктор Зуев выразил мнение, что пандемия инфекции COVID-19 в России стабилизируется к лету 2021 года.

Комментировать (без регистрации)
Премьер Японии хочет поставить точку в Курильском вопросе
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Льготная ипотека провалилась. Застройщики наживаются на россиянах

Льготная ипотека провалилась. Застройщики наживаются на россиянах
Экономика

Рубль рухнул надолго. Кудрин ждет доллар по 80 руб. до конца 2021 года

Рубль рухнул надолго. Кудрин ждет доллар по 80 руб. до конца 2021 года
Экономика 2

Набиуллина брошью намекнула на финансовое будущее россиян

Набиуллина брошью намекнула на финансовое будущее россиян
Экономика 2

Украина назвала главную проблему «Газпрома». В России о ней давно говорят

Украина назвала главную проблему «Газпрома». В России о ней давно говорят
Экономика 3

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?

ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?

В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области

В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области

Новости дня

11:58 Выросло число регионов России с долей безработных от 10% Выросло число регионов России с долей безработных от 10%
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:26 Премьер Японии хочет поставить точку в Курильском вопросе Премьер Японии хочет поставить точку в Курильском вопросе
09:36 Ереван обвинил Баку в повторном нарушении режима тишины Ереван обвинил Баку в повторном нарушении режима тишины
25 ОКТ, 19:19 Кудрин: курс рубля сохранится около текущих уровней до конца 2021 года Кудрин: курс рубля сохранится около текущих уровней до конца 2021 года
25 ОКТ, 18:14 Глава "Аэрофлота" спрогнозировал срок возобновления полетов в Европу Глава "Аэрофлота" спрогнозировал срок возобновления полетов в Европу
25 ОКТ, 14:25 В ГД ответили на требования Киева компенсировать убытки из-за Крыма В ГД ответили на требования Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
25 ОКТ, 13:41 Мясников отреагировал на призыв Жириновского отобрать у него диплом врача Мясников отреагировал на призыв Жириновского отобрать у него диплом врача

Узнай, страна!

23 ОКТ, 18:54 ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям? ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
23 ОКТ, 17:51 В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области
23 ОКТ, 17:30 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2
23 ОКТ, 11:06 ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ
22 ОКТ, 18:39 Первый в Северо-Западном регионе Балтийский трубный завод запустили под Калининградом Первый в Северо-Западном регионе Балтийский трубный завод запустили под Калининградом
22 ОКТ, 17:50 Крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн готовят к запуску в Иркутской области Крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн готовят к запуску в Иркутской области
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
22 ОКТ, 16:42 Одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей открыли в Тульской области Одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей открыли в Тульской области
21 ОКТ, 17:54 В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей
21 ОКТ, 17:40 Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области
21 ОКТ, 17:02 Создание крупного туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» стартовало в Челябинской области Создание крупного туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» стартовало в Челябинской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter