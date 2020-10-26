Песков прокомментировал рост количества зараженных COVID-19

В Кремле признали ситуацию с распространением коронавируса тяжелой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по росту числа инфицированных коронавирусом на территории России. По его словам, ситуация с распространением COVID-19 в нашей стране действительно тяжелая. Причем больше всего, по мнению Пескова, страдают регионы, особенно восток страны, куда ушла вторая волна коронавируса. Политик подчеркнул, что сложившаяся в России ситуация требует чрезвычайных усилий от властей, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что за минувшие сутки медики выявили 17347 инфицированных COVID-19 на территории нашей страны.