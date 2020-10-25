Кудрин: курс рубля сохранится около текущих уровней до конца 2021 года

Алексей Кудрин заявил, что при наличии небольших сбережений лучше хранить денежные средства в рублях.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия 1" выразил мнение, что курс российской валюты сохранится около текущих уровней до конца следующего года.

Также он дал несколько советов по хранению сбережений. Кудрин рассказал, что если размер сбережений небольшой и человек в ближайшее время планирует тратить эти средства, тогда деньги лучше всего хранить в рублях. По словам главы Счетной палаты, если люди не будут обращаться к сбережениям в течение длительного времени (6 и более месяцев), то денежные средства следует диверсифицировать: часть хранить в рублях, а часть - в валюте, пишет ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что экономика страны начала восстанавливаться, но пока лишь по некоторым позициям.