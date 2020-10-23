Владимир Путин рассказал о своем президентстве после 2024 года

Президент РФ заявил, что принятые конституционные поправки направлены не на "обнуление" президентских сроков, а на развитие России и сохранение ее суверенитета.

Российский лидер Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" в формате видеосвязи рассказал, что пока не решил, будет ли претендовать на президентский пост после 2024 года. Также он отметил, что не стоит обсуждать возможность его участия в следующих выборах президента, поскольку сейчас нужно сосредоточиться на работе. Владимир Путин добавил, что его президентство когда-нибудь обязательно закончится, и он это прекрасно понимает, пишет "Российская газета".

Ранее глава государства сообщил, что власти России не будут вводить жесткий режим ограничений, несмотря на рост количества инфицированных коронавирусом.