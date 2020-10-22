Накопительную пенсию заморозят еще на год

Госдума приняла соответствующий законопроект.

Депутаты Государственной думы приняли решение продлить заморозку накопительной части пенсий россиян. Во время пленарного заседания был принят проект закона, согласно которому заморозка пенсий продлевается еще на один год и будет действовать до конца 2023 года. По мнению депутатов, новый законопроект не нарушит права пенсионеров, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Госдума продлила возможность получения ежемесячных выплат на детей без подачи заявления.