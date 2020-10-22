Путин: в России не будут введены тотальные меры из-за COVID-19

Президент РФ отметил, что российские врачи уже научились бороться с коронавирусной инфекцией, а также появились препараты для лечения зараженных.

Лидер РФ Владимир Путин во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что власти страны не будут вводить каких-либо тотальных ограничительных мер на фоне увеличения количества инфицированных COVID-19.

"Мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать", - сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на прирост зараженных COVID-19, российские врачи уже научились бороться с инфекцией, а также появились препараты для лечения коронавируса и вакцины от этой болезни. По словам президента, сейчас необходимо уделить особое внимание тестированию лекарственных средств, улучшению системы здравоохранения и профилактическим мерам, пишет РБК.

Ранее официальный представитель российского главы сообщил, что на данный момент в Кремле не рассматривают вопрос введения жесткого режима ограничительных мер.