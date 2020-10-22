Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
22 ОКТ, 11:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 ОКТ, 11:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В общественном транспорте нашли коронавирусную инфекцию

22.10.2020 09:26
Комментарии
В общественном транспорте нашли коронавирусную инфекцию

Надзорное ведомство не выявило COVID-19 в продуктах питания.

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) провели свыше 135 тыс. исследований смывов с поверхностей различных объектов окружающей среды, в 170 из них была обнаружена новая коронавирусная инфекция. В ведомстве отметили, что COVID-19 нашли в общественном транспорте, а также в торговых точках, магазинах и медицинских учреждениях. В Роспотребнадзоре отметили, что эксперты продолжают проводить обследование различных объектов окружающей среды на наличие коронавируса, передает РИА Новости.

Ранее главный инфекционист Министерства здравоохранения России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал, что перчатки не защищают человека от инфекции COVID-19.

Комментировать (без регистрации)
Путин: в России не будут введены тотальные меры из-за COVID-19
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Олигархи убедили Путина не вводить новый карантин

Олигархи убедили Путина не вводить новый карантин
Политика

Набиуллина напечатала триллион рублей для бюджета

Набиуллина напечатала триллион рублей для бюджета
Экономика

Путин предупредил о новых проблемах в экономике. Но карантин исключил

Путин предупредил о новых проблемах в экономике. Но карантин исключил
Экономика

Путин запретил, а они вывозят. Экспорт леса в Китай пошел на рекорд

Путин запретил, а они вывозят. Экспорт леса в Китай пошел на рекорд
Экономика 9

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей

В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей

Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области

Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области

Новости дня

11:02 Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 15971 человек Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил 15971 человек
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:37 Армения озвучила единственный способ решения проблемы Карабаха Армения озвучила единственный способ решения проблемы Карабаха
08:43 Путин: в России не будут введены тотальные меры из-за COVID-19 Путин: в России не будут введены тотальные меры из-за COVID-19
21 ОКТ, 17:47 Санкции США по "Северному потоку - 2" затронут более 100 компаний Европы Санкции США по "Северному потоку - 2" затронут более 100 компаний Европы
21 ОКТ, 16:57 Выплаты на детей будут производиться без подачи заявлений Выплаты на детей будут производиться без подачи заявлений
21 ОКТ, 16:20 Путин: мировая экономика еще может столкнуться с проблемами Путин: мировая экономика еще может столкнуться с проблемами
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
21 ОКТ, 15:53 Ношение перчаток является неэффективной мерой Ношение перчаток является неэффективной мерой

Узнай, страна!

21 ОКТ, 17:54 В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей В освоение арктического цинкового месторождения в Архангельской области инвестируют 71 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
21 ОКТ, 17:40 Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области Единственное в России производство высокоскоростных электропоездов заложили в Свердловской области
21 ОКТ, 17:02 Создание крупного туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» стартовало в Челябинской области Создание крупного туристско-рекреационного кластера «Горный Урал» стартовало в Челябинской области
20 ОКТ, 18:30 Новый автомобильный мост через реку Пур обеспечит круглогодичный доступ к 50 месторождениям Ямала Новый автомобильный мост через реку Пур обеспечит круглогодичный доступ к 50 месторождениям Ямала
20 ОКТ, 17:58 Переславские ученые создали полимер для аэрокосмической отрасли в 10 раз легче авиационного алюминия Переславские ученые создали полимер для аэрокосмической отрасли в 10 раз легче авиационного алюминия
20 ОКТ, 17:43 Первое крупное производственное предприятие перевели с каменного угля на природный газ в Приморье Первое крупное производственное предприятие перевели с каменного угля на природный газ в Приморье
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
19 ОКТ, 13:55 Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии
19 ОКТ, 13:31 Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом
19 ОКТ, 13:03 Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства
16 ОКТ, 18:33 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter