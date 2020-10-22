В общественном транспорте нашли коронавирусную инфекцию

Надзорное ведомство не выявило COVID-19 в продуктах питания.

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) провели свыше 135 тыс. исследований смывов с поверхностей различных объектов окружающей среды, в 170 из них была обнаружена новая коронавирусная инфекция. В ведомстве отметили, что COVID-19 нашли в общественном транспорте, а также в торговых точках, магазинах и медицинских учреждениях. В Роспотребнадзоре отметили, что эксперты продолжают проводить обследование различных объектов окружающей среды на наличие коронавируса, передает РИА Новости.

Ранее главный инфекционист Министерства здравоохранения России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал, что перчатки не защищают человека от инфекции COVID-19.