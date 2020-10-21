Путин: мировая экономика еще может столкнуться с проблемами

Процессы восстановления мировой экономики крайне неустойчивы.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, мировая экономика может столкнуться с серьезными проблемами, ведь процессы восстановления глобальных экономических процессов еще очень неустойчивы. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент отметил, что во многих странах растет количество зараженных коронавирусом, а многие государства вынуждены прибегать к полному локдауну и остановке экономик. Также на процесс восстановления мировой экономики влияют бытовые ограничения и меры принимаемые для защиты населения в повседневной жизни, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал защитить занятость, доходы и благополучие россиян.