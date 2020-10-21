Назван фактор, который ослабляет защиту от COVID-19

Осенью и зимой жителям России необходимо уделить повышенное внимание функционированию систем отопления.

В осенне-зимний период защитные функции человеческого организма к ОРВИ, включая коронавирус нового типа, могут ослабнуть из-за переохлаждения, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Уточняется, что резкие перепады температуры, связанные с приходом зимы, негативно сказываются на иммунитете. Также в ведомстве добавили, что в этот период нужно уделить повышенное внимание эффективности работы систем отопления, передает РИА Новости.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, у какой категории людей слабо вырабатываются антитела к новой коронавирусной инфекции.