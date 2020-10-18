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Назван новый симптом заражения COVID-19

18.10.2020 15:27
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Назван новый симптом заражения COVID-19

Изменения слуха могут сигнализировать об инфицировании коронавирусом.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета выяснили, что шум или звон в ушах (без наличия внешних стимулов), может указывать на инфицирование коронавирусом. Специалисты рассказали, что у некоторых больных COVID-19 наблюдалось изменение слуха, а при тяжелом течении болезни ряд пациентов полностью теряли слух. Кроме того ученые напомнили, что посторонние шумы в ушах могут сигнализировать о наличии других заболеваний, поэтому беспокоиться о коронавирусе не стоит, если у человека не наблюдаются более распространенные признаки COVID-19. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Express.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова назвала способ, позволяющий выявить признаки бессимптомного течения новой коронавирусной инфекции.

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