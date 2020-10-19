Пшеничная: Россия приближается к пику заболеваемости COVID-19

Сейчас РФ находится в фазе роста инфицирования коронавирусом.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что сейчас Россия находится в фазе роста инфицирования COVID-19, и, вероятно, приближается к пику заболеваемости. Также специалист выразила мнение, что при выходе страны на плато по коронавирусу, отметка в 20 тыс. новых случаев заражения не будет преодолена. По словам Пшеничной, если все граждане будут соблюдать рекомендованные меры предосторожности и бережно относиться к своему здоровью, Россия сможет выйти на пик инфицирования COVID-19 в первой декаде ноября, пишет ТАСС.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что сообщения о проведении дистанционного формата ЕГЭ в 2021 году не соответствуют действительности.