В России выявили 15099 заболевших COVID-19 за сутки

На данный момент в стране общее число зараженных коронавирусом достигло 1399334 человека.

Российские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 15099 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом 18 октября заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением данного заболевания. Больше всего зараженных было обнаружено в столице России (4610), Санкт-Петербурге (674) и Московской области (460).

В штабе добавили, что с начала пандемии в Российской Федерации общее количество заболевших COVID-19 составило 1399334 человека, из них 1070576 человек излечились от коронавируса, 24187 человек умерли от инфекции.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что британские ученые обнаружили новый симптом заражения COVID-19.