В РФ изменились правила получения пенсий

Теперь дата получения пенсии не будет зависеть от условий банка.

Зампредседателя Комитета Совфеда по соцполитике Елена Бибикова в беседе с "Парламентской газетой" рассказала, что российские пенсионеры, которые решат сменить банк для получения пенсионных выплат, смогут оставить прежнюю дату начисления денежных средств. Она уточнила, что в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты России новые правила получения пенсий вступают в силу с 18 октября 2020 года.

Также Бибикова добавила, что пенсионеры смогут самостоятельно выбирать способ начисления денег: получать пенсию через "Почту России" или на банковскую карту. Отмечается, что россиянину о сделанном выборе или его изменении нужно уведомить ПФР любым удобным для него способом.

Ранее "Капитал страны" писал, что Профсоюзы нашли метод, который позволит решить проблему бедности в России.