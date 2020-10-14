Жители РФ определили идеальную продолжительность новогодних каникул

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. россиян.

Российские граждане назвали идеальную продолжительность новогодних выходных. Большинство жителей страны считают, что на Новый год 10 дней для отдыха достаточно. Такой ответ дали 31% опрошенных специалистами сервиса Superjob. 18% респондентов выразили мнение, что каникулы должны длиться от 1 до 3 дней, а 14% - от 4 до 6 дней. Отдыхать на Новый год неделю готовы только 9% опрошенных россиян, две недели – 6%. Отмечается, что 6% жителей России не хотят прерывать рабочий процесс на новогодние празднования, пишет RT.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Центробанк РФ собирается внедрить в стране цифровой рубль.