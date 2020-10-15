Эксперт спрогнозировал дальнейшую ситуацию с COVID-19 в России

Спад количества инфицированных коронавирусом наступит в ноябре.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о том, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. По его словам, уже в ноябре мы увидим снижение количества инфицированных коронавирусом. Эксперт основывается на том, что рост количества инфицированных коронавирусом происходит в течение двух инкубационных периодов. Для COVID-19 это составляет 28 дней. Поэтому, через данный промежуток времени наступит стабилизация заболеваемости, после которой наступит спад количества зараженных, пишет Интерфакс.

Напоминаем, что за минувшие сутки на территории России выявлено 13754 инфицированных коронавирусом.