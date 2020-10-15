В РФ число инфицированных COVID-19 выросло на 13754 человека

На сегодняшний день в РФ общее число заболевших коронавирусом составило 1354163 человека.

В четверг, 15 октября, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки российские медики зафиксировали 13754 новых случая инфицирования COVID-19. Уточняется, что больше всего зараженных выявили в Москве (3942), Санкт-Петербурге (638) и Московской области (439).

В штабе добавили, что на сегодняшний день в России общее количество заболевших коронавирусом составило 1354163 человека, из них 1048097 человек выздоровели, 23491 человек умер от COVID-19.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что в стране был зарегистрирован второй препарат против коронавируса.