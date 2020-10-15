Глава Киргизии отправился в отставку

Сооронбай Жээнбеков призвал оппозиционных политиков увести своих сторонников из столицы республики и вернуть гражданам мирную жизнь.

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил покинуть пост президента по собственному желанию. Об этом в четверг заявила пресс-служба киргизского лидера. По словам Жээнбекова, назначение нового правительства не изменило ситуацию в стране, протесты по-прежнему продолжаются. В связи с этим глава Киргизии принял решение уйти в отставку для того, чтобы нормализовать обстановку в республике, а также восстановить согласие в обществе, пишет Лента.ру.

Напомним, что в Киргизии массовые протестные акции начались 5 октября после объявления официальных результатов парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Несколько оппозиционных партий отказались признавать итоги голосования, заявив о многочисленных нарушениях.