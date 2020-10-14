Россия ответит на санкции по делу Навального

Будет дан зеркальный ответ в рамках дипломатической практики.

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал введение санкций ЕС по делу российского оппозиционного лидера Алексея Навального. По его словам, будет дан зеркальный ответ на введенные ограничения. Причем Лавров подчеркнул, что ответ России будет в рамках дипломатической практики. Также министр отметил, что несмотря на все запросы российской стороны и в нарушение международно-правовых обязательств Германия так и не представила ни одного доказательства отравления Навального, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Европейский союз согласовал введение санкций в отношении России по делу Навального.