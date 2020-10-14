Цены на лекарства от COVID-19 упали в два раза

Стоимость лекарств на основе фавипиравира снизилась из-за увеличения объема их производства.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на лекарственные препараты на основе фавипиравира снизились в среднем в два раза. Напоминаем, что данные лекарственные средства используются для лечения коронавируса. По словам Мантурова снижение цен связано с тем, что увеличилось производство данных лекарств, а также с внесением фавипиравира в список жизненно важных лекарственных средств, что автоматически привело к государственному регулированию стоимости препаратов на его основе, пишет РИА Новости.

Ранее бывший премьер-министр Дмитрий Медведев предложил выдавать гражданам необходимые рецептурные лекарства за счет государства.