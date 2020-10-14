ЕС согласовал антироссийские санкции по делу Навального

Ожидается, что санкционный список будет опубликован в четверг в официальном журнале Евросоюза.

Комитет постоянных представителей Европейского Союза в среду одобрил санкционный список против 6 российских граждан и одной компании России в связи с инцидентом вокруг оппозиционного политика РФ Алексея Навального, передает издание "Интерфакс".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров допустил возможность прекращения диалога между Российской Федерацией и Евросоюзом.