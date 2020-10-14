Кремль прокомментировал слова Лаврова о прекращении диалога с ЕС

Россия не собирается мириться с отношением ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о возможном прекращении политического диалога с Европейским союзом. По его словам, это не Россия стремиться прекратить общение. Наоборот, все попытки российской стороны добиться нормального общения встречают сопротивление. Поэтому, совершенно ясно, что Россия не будет мириться с тем отношением, которое демонстрируют европолитики в ситуации с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия может свернуть диалог с ЕС на какое-то время.