Медведев предложил обеспечивать граждан бесплатными лекарствами

Фракция в своей новой программе будет уделять повышенное внимание вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения.

Зампред Совета безопасности России, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил выдавать гражданам страны медицинские препараты, выдаваемые по рецептам врачей, за государственный счет, говорится на официальном портале фракции. По его словам, для этих целей необходимо использовать "механизмы обязательного лекарственного страхования". Также Медведев отметил, что партия в своей новой программе будет уделять повышенное внимание вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации суточный прирост заболевших COVID-19 достиг рекорда за весь период пандемии - 14231 новый случай заражения.