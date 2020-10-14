В РФ число заболевших COVID-19 выросло на 14231 человек

В России общее количество зараженных составило 1340409 человек.

В Российской Федерации был обновлен максимальный показатель суточного прироста случаев инфицирования коронавирусом. Об этом в среду рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса на российской территории. Отмечается, что на 14 октября в стране зафиксирован 14231 новый случай заражения COVID-19. Наибольшее количество заболевших было выявлено в столице (4573), Санкт-Петербурге (602) и Подмосковье (429).

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 1340409 человек, из них 1039705 больных вылечились, 23205 пациентов скончались от осложнений.

Ранее стало известно, что в Москве учащихся 6-11-х классов с 19 октября переведут на дистанционный формат обучения.