В Москве старшеклассников переведут на дистанционное обучение

Сергей Собянин рассказал, что учащиеся 6-11-х классов больше подвержены риску инфицирования коронавирусом.

Столичный мэр Сергей Собянин в среду в своем блоге сообщил, что московские школьники 6-11-х классов с 19 октября перейдут на удаленное обучение, а учащиеся младших классов (1-5 классы) продолжат образование в традиционном очном формате. Градоначальник отметил, что в Москве для школьников 1-5 классов возобновят бесплатный проезд в общественном транспорте, а для старшеклассников - нет.

Кроме того Собянин добавил, что московским негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется перевести своих учеников на дистанционное обучение.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас в российских школах нет необходимости вводить дополнительные ограничения и переводить школьников на удаленное образование из-за коронавируса.