Попова: нет смысла вводить новые ограничения для экономики и школ

Анна Попова напомнила о важности соблюдения всех антикоронавирусных требований, так как в этом случае риски заражения COVID-19 будут минимальными.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник в ходе конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия" заявила, что на данный момент нет смысла останавливать работу российских компаний, а также вводить новые антикоронавирусные ограничительные меры для отдельных отраслей экономики. По ее словам, ранее полученный опыт борьбы с инфекцией COVID-19 "позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно", поскольку сейчас система здравоохранения готова к работе в условиях пандемии.

Кроме того Попова подчеркнула, что в российских школах нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры и переводить учащихся на дистанционный формат обучения. Она пояснила, что во всех регионах страны учебный процесс организован с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что специалисты надзорного ведомства нашли коронавирус на различных поверхностях больниц, магазинов и транспортных объектов.