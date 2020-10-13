Лавров: Россия может прекратить диалог с ЕС

ЕС не планирует поддерживать с российской стороной "взаимоуважительный диалог".

Глава МИД Сергей Лавров допустил прекращение диалога с Европейским союзом. Политик подчеркнул, что европейские политические лидеры не собираются "поддерживать взаимоуважительный диалог" с Россией отметив "нравоучительные сентенции", звучавшие на совещании Совета ЕС по внешней политике, посвященном произошедшему инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным, где было заявлено о том, что Россия не смогла воспользоваться предоставленным ей шансом объяснить ситуацию с Навальным. Также Лавров отметил слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС не сможет установить геополитического партнерства с нынешней российской властью. Поэтому, Лавров считает, что если ЕС так хочет, можно прервать диалог на какое-то время, пишет РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия не принимает факты по делу российского оппозиционного лидера Алексея Навального.