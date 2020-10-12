Против протестующих в Белоруссии могут применить боевое оружие

Такое решение принято в МВД страны из-за крайне радикального характера проходящих акций протеста.

Первый заместитель главы МВД Белоруссии Геннадий Казакевич рассказал о протестах в Белоруссии. По его словам, в настоящее время практически все протестные акции проходят в Минске, при этом акции стали хорошо организованными и слишком радикальными. Казакевич отметил, что теперь сотрудник МВД не могут покинуть улицы. Им также дано разрешение на применение боевого оружия и специальных средств в случае возникновения такой необходимости, пишет РБК.

Как стало известно ранее, министры иностранных дел Евросоюза согласовали введение санкционных ограничений в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.