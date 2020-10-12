BRICS Solutions Awards представит передовые решения и практик стран БРИКС

Международный конкурс BRICS Solutions Awards призван повышать качество и уровень жизни населения стран БРИКС.

В Пресс-центре ТАСС пройдет пресс-конференция посвященная началу международного конкурса BRICS Solutions Awards, который представит передовые решения и практики стран БРИКС. Мероприятие состоится 14 октября в 14:00 и будет проходить в режиме онлайн, а организаторами конкурса выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ), Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ) и Фонд Росконгресс.

В ходе пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, Президент ТПП РФ Сергей Катырин и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев расскажут об условиях проведения и участия в конкурсе, обозначат формат мероприятия и критерии, предъявляемые международным жюри к участникам.

Также в пресс-конференции будут участвовать представители национальных частей Делового совета БРИКС, а представители СМИ смогут присоединиться к мероприятию в дистанционном режиме после обязательной регистрации.

Всю необходимую можно узнать в Пресс-центре ТАСС:

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