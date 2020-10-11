В РФ за сутки обнаружили 13634 новых случаев COVID-19

Всего в России с начала пандемии коронавирусом заразились 1298718 человек.

В стране за минувшие сутки инфекцией COVID-19 заразились 13 тыс. 634 человека. Об этом 11 октября заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением данного заболевания. Добавляется, что наибольшее количество случаев инфицирования за прошедшие 24 часа было зарегистрировано в столице России (4501), Санкт-Петербурге (528) и Подмосковье (419).

По информации штаба, всего с начала пандемии в РФ коронавирусом заболели 1298718 человек, 1020442 человека выздоровели, жертвами COVID-19 стали 22597 человек.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что столичный мэр Сергей Собянин обратился к москвичам из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.