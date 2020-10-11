Правительство РФ одобрило выплаты на детей от 3 до 7 лет

Михаил Мишустин выделил 8,8 млрд рублей для выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных денежных средств Минтруду для проведения ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Соответствующий документ обнародован на ресурсе кабмина.

Отмечается, что в России увеличилось число детей, чьи родители могут получать подобные пособия. В связи с этим в текущем году правительству пришлось дополнительно выделить деньги на предоставление субсидий регионам страны и Байконуру.

Ранее сообщалось, что на выплаты семьям с детьми было выделено 10 млрд рублей.