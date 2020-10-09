В РФ за сутки обнаружили рекордное число случаев COVID-19

На сегодняшний день в стране коронавирус обнаружили у 1272238 человек.

В пятницу, 9 октября, российские врачи за прошедшие сутки зарегистрировали 12126 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением нового вируса. Уточняется, что регионами-лидерами по количеству обнаруженных заболевших коронавирусом стали российская столица (3701), Санкт-Петербург (469) и Московская область (411).

Таким образом, на 9 октября в Российской Федерации общее число зараженных COVID-19 составило 1272238 человек, из них 1009421 инфицированных выздоровело, 22257 больных скончалось.

Ранее официальный представитель главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен увеличением количества заболевших коронавирусом.