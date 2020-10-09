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Собянин обратился к жителям Москвы по ситуации с коронавирусом

09.10.2020 16:29
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Собянин обратился к жителям Москвы по ситуации с коронавирусом

Необходимо продержаться до начала массовой вакцинации от коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом. Он выразил понимание того факта, что москвичи устали от ограничений, но они необходимы для предотвращения еще большего роста количества инфицированных коронавирусом. При этом Собянин подчеркнул, что через некоторое время будет доступна массовая вакцинация от COVID-19, что позволит резко изменить ситуацию в сторону улучшения, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что могут понадобиться дополнительные ограничительные меры из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом в России.

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